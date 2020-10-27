ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك الأهلي التجاري السعودي 23.79%، في الربع الثالث من 2020، إلى 3.15 مليار ريال، مقابل 2.55 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفزت الأرباح بنسبة 51%، مقارنة مع تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 2.08 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حقق البنك نموا في أرباحه بنسبة 0.8%، إلى 8.08 مليار ريال، مقابل 8.01 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2019.

وأرجع البنك نمو أرباحه الفصلية لارتفاع صافي الدخل بنسبة 23.8% مع ارتفاع في اجمالي دخل العمليات وانخفاض في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئيا ارتفاع في المصاريف الغير تشغيلية.

كما ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات* وارتفاع في دخل رسوم خدمات مصرفية، دخل تحويل عمولات مصرفية قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف عمليات اخرى.

وذكرة البنك أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الاثتمان انخفضت بنسبة 9.8% ويعود ذلك للانخفاض في الايجارات ومصاريف المباني و انخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة, قابله جزئياً ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات و المصروفات العمومية و الإدارية الاخرى.