انخفضت الأرباح الفصلية لمصرف الإنماء 11.7%، في الربع الثالث من 2020، إلى 629 مليون ريال، مقابل 713 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

ونمت الأرباح الفصلية بنسبة 9.9%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 572 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حقق المصرف أرباحاً بلغت قيمتها 1.57 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 22.4%.

وقال مصرف الإنماء إن تراجع أرباح الربع الثالث جاءت على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3% وإجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، انخفض صافي الدخل للربع الحالي بنسبة 12%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان.