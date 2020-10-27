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المخصصات تهبط بأرباح مصرف الإنماء الفصلية 12% لـ629 مليون ريال

تراجع أرباح مصرف الإنماء بـ 15% إلى 572 مليون ريال
مصرف الإنماء
سوق السعودية

المخصصات تهبط بأرباح مصرف الإنماء الفصلية 12% لـ629 مليون ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 حقق أرباحا بلغت قيمتها 1.57 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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انخفضت الأرباح الفصلية لمصرف الإنماء 11.7%، في الربع الثالث من 2020، إلى 629 مليون ريال، مقابل 713 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

ونمت الأرباح الفصلية بنسبة 9.9%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 572 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حقق المصرف أرباحاً بلغت قيمتها 1.57 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 22.4%.

وقال مصرف الإنماء إن تراجع أرباح الربع الثالث جاءت على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3% وإجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، انخفض صافي الدخل للربع الحالي بنسبة 12%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان.

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