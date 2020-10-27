تحولت شركة حلواني إخوان للربحية في الربع الثالث من 2020، حيث حققت 25 مليون ريال أرباحا، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي 3.4 مليون ريال.

فيما انخفضت الأرباح بنسبة 3.5%، مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 25.9 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت الأرباح 81.4 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي 1.6 مليون ريال.

وقالت حلواني إخوان ان ارتفاع الأرباح يعود إلى نمو المبيعات في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

وذكرت أنه تم العمل على تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية، والتحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية.

كما تم التعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسية بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت مصاريف التمويل نتيجة انخفاض إجمالي القروض بمبلغ 84 مليون ريال وكذلك انخفاض تكلفة الإقراض.