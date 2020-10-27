ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الصناعات الكهربائية 116%، في الربع الثالث من 2020، إلى 10.6 مليون ريال، مقابل 4.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت الصناعات الكهربائية قد تكبدت خسائر في الربع السابق 7.7 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركة 8%، إلى 8.5 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو أرباحها الفصلية إلى ارتفاع المبيعات من 132.8 مليون ريال إلى 148.1 مليون ريال وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

كما انخفضت الزكاة والمصروفات المالية من 6.4 مليون ريال إلى 3.8 مليون ريال، وانخفضت مصروفات البيع والتوزيع و المصروفات العمومية والإدارية من 15.0 مليون ريال إلى 13.3 مليون ريال.