أظهرت النتائج المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" تحولها للخسارة خلال الربع الثالث بعد تسجيلها خسائر بنحو 610 ملايين ريال مقابل أرباح بـ394 مليون ريال كانت سجلتها الشركة في الربع نفسه من العام الماضي.

ووفقاً للبيان للشركة على "تداول" عزت "بترورابغ" سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بـصافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة واستمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة بالإضافة إلى انخفاض الطلب بشدة على وقود الطائرات بسبب انخفاض الإقبال على السفر عالمياً.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 7.052 مليار ريال مقابل 8.742 مليار ريال بالربع ذاته من العام الماضي بنسبة 19.33%.

أما على مستوى أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد منيت بخسارة قدرها 3.842 مليار ريال مقابل ربح قدره 343 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما عن الخسائر المتراكمة فقد بلغت نحو2.81 مليار ريال لتمثل نحو 32.05% من رأس المال البالغ 8.760 مليار ريال.

وكانت "بترو رابغ" قد تكبدت 1.44 مليار ريال خسائر فصلية عن الربع الثاني، مقابل 308 ملايين ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 365.9%.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 70% إلى 2.7 مليار ريال. وخلال النصف الأول زادت خسائر الشركة بنحو 6115.4% إلى 3.23 مليار ريال.

وعزت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي في نهاية الربع السابق وبداية الربع الحالي وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً مما أدى إلى انخفاض متوسط إنتاج المصفاة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وانخفاض الإيرادات الإجمالية للمنتجات المكررة بنسبة 78% وانخفاض حجم المنتجات البتروكيماوية بنسبة 23%. بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات خلال هذا الربع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار الجائحة وانخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر.