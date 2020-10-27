  • مباشر
اللغة

شكوى ضد هذه الشركات لنيابة الأسواق في الكويت

هيئة أسواق المال الكويتة
هيئة أسواق المال الكويتية
شركات

شكوى ضد هذه الشركات لنيابة الأسواق في الكويت

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قدمت هيئة أسواق المال الكويتية بلاغاً إلى نيابة أسواق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام الممثل القانوني لشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب.

وعلى صعيد متصل، قدمت "هيئة الأسواق" بلاغين إلى نيابة أسواق المال ضد كل من شركة مجموعة عربي القابضة وشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية لارتكابهما مخالفات للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحنة التنفيذية وتعديلاتهما، فيما يخص إجراء تقييم أصول عقارية، وفقا لـ"جريدة الجريدة الكويتية".

أرباح بنك أبوظبي الأول الفصلية تتراجع 19.8% إلى 2.5 مليار درهم شركات بنوك الإمارات أرباح بنك أبوظبي الأول الفصلية تتراجع 19.8% إلى 2.5 مليار درهم

وارتكبت شركة مجموعة عربي القابضة مخالفات بشأن تقييم عقارات محلية بقيمة دفترية من مقيم واحد فقط، وبالإضافة إلى أنه تم اجراء التقييم بتاريخ يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية، وتقييم عقارات أجنبية أخرى دون أن يتم تقييمها من جهة واحدة أجنبية على الأقل في المكان الذي يوجد به العقار، فضلا عن عدم التزامها بتقديم تقييم عقارات من جهتين متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية.

وفيما يخص "رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض" فقد تم مخالفاتها وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار لعدم إرفاقها مع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 تقييماً سنوياً معداً من جهة واحدة على الأقل، متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة لعقاراتها الواردة تحت تصنيف "أرض ومباني" ضمن بند (ممتلكات وآلات ومعدات).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

ترمب والسوشيال ميديا.. غرام وانتقام! ترمب والسوشيال ميديا.. غرام وانتقام!
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
أردوغان يستهزئ بحال بائع.. ومواقع التواصل تشتعل غضباً أردوغان يستهزئ بحال بائع.. ومواقع التواصل تشتعل غضباً

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد