قدمت هيئة أسواق المال الكويتية بلاغاً إلى نيابة أسواق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام الممثل القانوني لشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب.

وعلى صعيد متصل، قدمت "هيئة الأسواق" بلاغين إلى نيابة أسواق المال ضد كل من شركة مجموعة عربي القابضة وشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية لارتكابهما مخالفات للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحنة التنفيذية وتعديلاتهما، فيما يخص إجراء تقييم أصول عقارية، وفقا لـ"جريدة الجريدة الكويتية".

وارتكبت شركة مجموعة عربي القابضة مخالفات بشأن تقييم عقارات محلية بقيمة دفترية من مقيم واحد فقط، وبالإضافة إلى أنه تم اجراء التقييم بتاريخ يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية، وتقييم عقارات أجنبية أخرى دون أن يتم تقييمها من جهة واحدة أجنبية على الأقل في المكان الذي يوجد به العقار، فضلا عن عدم التزامها بتقديم تقييم عقارات من جهتين متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية.

وفيما يخص "رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض" فقد تم مخالفاتها وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار لعدم إرفاقها مع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 تقييماً سنوياً معداً من جهة واحدة على الأقل، متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة لعقاراتها الواردة تحت تصنيف "أرض ومباني" ضمن بند (ممتلكات وآلات ومعدات).