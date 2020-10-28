  • مباشر
اللغة

جنرال إلكتريك تحقق أرباحا فصلية "مفاجئة" مع تعافي أنشطتها

جنرال إلكتريك
جنرال إلكتريك
اقتصاد أميركا

جنرال إلكتريك تحقق أرباحا فصلية "مفاجئة" مع تعافي أنشطتها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت جنرال إلكتريك، اليوم الأربعاء، عن أرباحا فصلية مفاجئة وتدفقات نقدية إيجابية بفضل خفض التكاليف وتطوير أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكشفت الشركة التي تتخذ من بوسطن مقرا عن تدفقات سيولة حرة تبلغ 514 مليون دولار من عملياتها الصناعية في الربع الثالث من العام مقارنة مع نزوح 2.1 مليار دولار في الربع السابق. وكان متوسط توقعات محللي رفينيتيف لنزوح 876 مليون دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت الشركة إنها تتوقع تدفقات سيولة حرة من النشاط الصناعي لا تقل عن 2.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام إلى جانب توقعات إيجابية للعام المقبل.

ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا، تخفض الشركة التكاليف بمقدار ملياري دولار وتسعى لتوفير سيولة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقالت الشركة إنها حققت حتى الآن 75% من هدفها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين
مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش
وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة

قبل ان تذهب

تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية
تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية

اكتشف المزيد