أعلنت جنرال إلكتريك، اليوم الأربعاء، عن أرباحا فصلية مفاجئة وتدفقات نقدية إيجابية بفضل خفض التكاليف وتطوير أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكشفت الشركة التي تتخذ من بوسطن مقرا عن تدفقات سيولة حرة تبلغ 514 مليون دولار من عملياتها الصناعية في الربع الثالث من العام مقارنة مع نزوح 2.1 مليار دولار في الربع السابق. وكان متوسط توقعات محللي رفينيتيف لنزوح 876 مليون دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



وقالت الشركة إنها تتوقع تدفقات سيولة حرة من النشاط الصناعي لا تقل عن 2.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام إلى جانب توقعات إيجابية للعام المقبل.



ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا، تخفض الشركة التكاليف بمقدار ملياري دولار وتسعى لتوفير سيولة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقالت الشركة إنها حققت حتى الآن 75% من هدفها.