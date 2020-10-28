أكدت الخطوط السعودية، في بيان لها، أنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بالادعاءات غير الدقيقة المرفوعة ضدها في لندن من قبل Alif Segregated Portfolio.

وقالت الخطوط السعودية إن إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أنها تجري حاليًا مناقشات مع Alif Segregated Portfolio لحل الخلافات التعاقدية، مضيفة أن المنطق السليم سيسود في النهاية.

وتزعم الادعاءات أن الخطوط السعودية انتهكت اتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص، كانت قد وقعت عليها الشركة السعودية مع alif عام 2015.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أعلنت في 14 أكتوبر، جدول التشغیل التدريجي للرحلات الدولیة والتي شملت 20 وجهة حتى الآن.

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة لها آنذاك عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن هناك 20 وجهة دولية تعمل حالياً، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

وأضافت أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في إفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.

وطلبت الخطوط السعودية جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.