أكد وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق أنه من غير الوارد بالنسبة لبلاده أن تفكر في قيود على رأس المال، وذلك بعد التراجعات الحادة لليرة.

يأتي ذلك فيما سجلت الليرة التركية انخفاضا لليوم الخامس على التوالي، وهي في طريقها لتسجيل أسوأ أداء شهري هذا العام، بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1 %، هذا العام، من 8.9 %، في التوقعات.

كما رفع البنك المركزي توقعات التضخم للعام المقبل إلى 9.4 %، من 6.2 %، في التوقعات السابقة.

وأضاف البيرق خلال مكالمة هاتفية مع المستثمرين نظمتها مجموعة سيتي غروب، أن المستوى الحالي لليرة تنافسي بما يكفي لدفع انتعاش الاقتصاد البالغة قيمته 700 مليار دولار.

وأوضح أن الشركات العالمية بدأت بالفعل في تحويل الإنتاج إلى تركيا وهو ما اعتبره نقطة تحول.