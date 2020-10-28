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أرباح "مايكروسوفت" ترتفع 30% في 3 أشهر متجاوزة التوقعات

مايكروسوفت
شركة مايكروسفت
الجيل الخامس

أرباح "مايكروسوفت" ترتفع 30% في 3 أشهر متجاوزة التوقعات

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العربية.نت

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سجلت شركة مايكروسوفت قفزة في الأرباح الفصلية، مستفيدة من الطلب القوي على الخدمات السحابية، في ظل تحوّل الشركات إلى العمل عن بعد.

وارتفعت أرباح مايكروسوفت بنحو 30% خلال الربع المالي الأول من سنتها المالية، المنتهية في 30 سبتمبر، لتقارب 13.9 مليار دولار.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنحو 12% لتتجاوز 37 مليار دولار.

وكانت عملاقة البرمجيات الأميركية قد أعانت في تدوينة رسميا في سبتمبر الماضي، البدء في إطلاق تلك الميزات الموجهة للمستهلكين بصورة تجريبية في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن الخطوة الجديدة من مايكروسوفت لا تعني إطلاق نسخة جديدة مخصصة للمستهلكين من خدمة (تيمز)، إنما إضافة قدرات تُركز على المستهلكين إلى تطبيقات خدمة مؤتمرات الفيديو المحمولة الحالية. وقال مسؤولو الشركة إن الهدف من الميزات الجديدة هو "تخفيف الحاجة إلى أدوات متباينة، وتقديم مجمع مركزي واحد للأفراد والمجموعات والأسر" للتعاون والتنظيم.

ولتجربة الميزات الجديدة، يحتاج المستخدمون إلى تثبيت تطبيق (تيمز) في نظامي أندرويد وiOS. ويمكن لمن يمتلك بالفعل حساب عمل في (تيمز) إضافة حساب مايكروسوفت الشخصي الخاص به أو تطبيقه الحالي، حتى يتمكن من التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل.

وبالنسبة لمن لا يمتلك حساب (تيمز)، فسيحتاج إلى تثبيت التطبيق ثم الاشتراك باستخدام حساب مايكروسوفت الشخصي أو رقم الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن استخدام عناوين من خدمات البريد الإلكتروني الأخرى، مثل: جيميل من غوغل.

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