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"تشب للتأمين" تنهي مناقشات الاندماج مع "الأهلي للتكافل"

تشب
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"تشب للتأمين" تنهي مناقشات الاندماج مع "الأهلي للتكافل"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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قالت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، بأنه تم الاتفاق مع شركة الأهلي للتكافل على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج الشركتين.

وكانت تشب العربية للتأمين التعاوني قد أعلنت في فبراير الماضي عن بدء مناقشات مبدئية مع شركة الأهلي للتكافل لدراسة اندماج الشركتين. لكنها أوضحت في وقتها أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، ولكن فقط ليتم استكشاف إمكانية وجود منفعة متبادلة بين مساهمي الشركتين.

وقفزت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني بالربع الثاني من 2020، نحو 217% مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، في ظل انخفاض صافي المطالبات.

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وكشفت بيانات الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة إلى 13.05 مليون ريال مقارنة بـ 4.12 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة، وارتفاع صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وصعدت أرباح "تشب" بالنصف الأول من 2020، إلى 17.1 مليون ريال، مقابل 14.74 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019، بارتفاع نسبته 16.05%

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