قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اليوم الأربعاء إنه استأنف محادثات حصرية للاستحواذ على أنشطة بنك عوده اللبناني في مصر.

وتابع في بيان "تخضع هذه المفاوضات لمقتضيات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية المطلوبة".

وقالت مصادر لرويترز في الشهر الماضي إن بنك أبوظبي الأول يعتزم استئناف المحادثات لشراء بنك عوده مصر بعد أن عُلقت في مايو/أيار بسبب جائحة كوفيد-19.