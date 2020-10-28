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"أبوظبي الأول" يستأنف محادثات حصرية للاستحواذ على بنك عوده مصر

بنك عودة
بنك عودة
بنوك مصر

"أبوظبي الأول" يستأنف محادثات حصرية للاستحواذ على بنك عوده مصر

تخضع المفاوضات لمقتضيات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على المعاملات النهائية

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اليوم الأربعاء إنه استأنف محادثات حصرية للاستحواذ على أنشطة بنك عوده اللبناني في مصر.

وتابع في بيان "تخضع هذه المفاوضات لمقتضيات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية المطلوبة".

وقالت مصادر لرويترز في الشهر الماضي إن بنك أبوظبي الأول يعتزم استئناف المحادثات لشراء بنك عوده مصر بعد أن عُلقت في مايو/أيار بسبب جائحة كوفيد-19.

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