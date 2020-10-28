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المركزي التونسي يطلب مراجعة الميزانية لتقليص العجز المالي

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المركزي التونسي يطلب مراجعة الميزانية لتقليص العجز المالي

بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي

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العربية.نت

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دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مراون العباسي، اليوم الأربعاء، إلى مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14% من الناتج المحلي.

وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى، مضيفاً أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات، بحسب ما ورد في "رويترز".

إلى ذلك، قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تطلب مزيداً من التمويل.

واتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل نيسان على اقتراض 743 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضا.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد جهاد أزعور، في تصريحات لرويترز "قد يطلبون تسهيلات تمويل أخرى.. لم يفعلوا ذلك حتى الآن".

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