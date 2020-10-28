قفزت أرباح شركة بوان بنسبة 806.65% خلال الربع الثالث بعد تسجيلها أرباحاً صافية بلغت 29.58 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 3.26 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2019.

وسجلت الإيرادات ارتفاعا بنحو 4.4% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 548.53 مليون ريال، مقابل 525.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن تضاعف الأرباح 8 مرات في الربع الثالث يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بدعم ارتفاع الإيرادات وهامش الربح، وانخفاض المصاريف المالية، والاعتراف بأرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة، كما ارتفعت مصاريف التشغيل والإيرادات الأخرى والزكاة.

كما ارتفعت أرباح "بوان" 182.4% على أساس سنوي، إلى 60.24 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى، مقابل 21.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة في العام الحالي حتى نهاية سبتمبر إلى 1.71 مليار ريال، مقابل 1.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019، بزيادة نسبتها 4.2%.

وكان مجلس إدارة شركة "بوان" قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 24 مليون ريال وبواقع 0.4 ريال سعودي لكل سهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم أمس الثلاثاء والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

إلى ذلك، أعلنت شركة بوان عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 3 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

والهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لاستخدامها مستقبلاً في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل إن وجدت.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.

تجدر الإشارة إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.