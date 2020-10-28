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أرباح "جبسكو" الفصلية تصعد 34% بدعم المبيعات

1شركة الجبس الأهلية
شركة الجبس الأهلية
سوق السعودية

أرباح "جبسكو" الفصلية تصعد 34% بدعم المبيعات

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العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو" تحقيق نمو بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 34.2% على أساس سنوي بلغ 9.34 مليون ريال، مقابل 6.96 مليون ريال بالربع نفسه من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، سبب نمو صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 37.43% إلى 29.54 مليون ريال نتيجة زيادة طلب العملاء.

وعلى مستوى أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري قفزت أرباح الشركة إلى 32.24 مليون ريال، مقابل 1.56 مليون ريال عن الربع نفسه من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1967%.

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وقالت الشركة بأن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع مجمل ربح النشاط بمبلغ 33.2 مليون، وارتفاع صافي دخل النشاط من الأعمال الرئيسية بمبلغ 31.8 مليون بسبب انخفاض التكلفة بنسبتها لإجمالي المبيعات وارتفاع المبيعات. بالإضافة لارتفاع الدخل الشامل الأخر إلى 34 مليون مقابل خسارة 1.36 مليون للعام السابق بسبب زيادة المبيعات وانخفاض التكلفة وتغير في القيمة العادلة للاستثمار.

وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بلغ 5.18 مليون درهم خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 1.89 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة ربحا فصليا بلغ 22 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 5 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

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