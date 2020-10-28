أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا بنسبة 55.26% في صافي الأرباح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغت 383 ألف ريال، مقابل 858 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مبيعات الشركة 167.48 مليون ريال متراجعة بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وترجع الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الربح إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن، ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه قد قابله جزئيًا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتوزيع، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية، وتكاليف التمويل، ومصروف الزكاة، وزيادة مكاسب القيمة العادلة على الأدوات المالية المشتقة والإيرادات الأخرى، وفقا للشركة.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر، بلغت صافي أرباح الشركة 15.947 مليون ريال، مقابل 2.613 مليون ريال، بنسبة نمو 510.3%.

وترجع الأسباب الرئيسية لارتفاع صافي الربح خلال الشهور التسعة الأولى، إلى الزيادة في حجم المبيعات وكذلك انخفاض تكلفة المبيعات للطن، المصاريف العمومية والإدارية، مصاريف البيع والتوزيع، مخصص انخفاض الذمم المدينة التجارية، تكاليف التمويل، مصروف الزكاة وانخفاض الخسارة في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة، ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه قابله جزئيًا انخفاض أسعار البيع وزيادة المصاريف الأخرى، وفقا للشركة.