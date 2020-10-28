ارتفعت أرباح شركة أسمنت أم القرى الفصلية 68.5%، إلى 32.9 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل 18.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونمت الأرباح بنسبة 52%، مقارنة بالمحقق في الربع السابق والذي كان 20.9 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت أسمنت أم القرى أرباحا بلغت قيمتها 91.3 مليون ريال، مقابل 52.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 73.3%.

وقالت الشركة إن نمو أرباحها الفصلية يعود لارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفعت الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من ارتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.