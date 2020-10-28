كشفت النتائج الأولية لشركة اللجين القابضة، بالربع الثالث من عام 2020، تحول الشركة للربحية مقارنة بصافي خسائر، للربع المماثل من عام 2019، بدعم مباشر من أرباح شركة "ناتبت".

وأعلنت شركة اللجين القابضة، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 15.92مليون ريال في الربع الثالث مقابل تسجيلها خسائر بلغت 108.46 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تحولها للربحية يعود بشكل أساسي إلى أرباح شركتها الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، التي تمتلك 57.4% من أسهمها، التي شهدت تحولا إيجابيا بالنتائج بعد اكتمال إعادة بناء مصنعها، واستئناف عملياتها التشغيلة.

وأشارت اللجين إلى أن ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، جاء نتيجة مصاريف غير متكررة.

وعلى أساس ربعي تراجعت أرباح الشركة بنسبة 91.3%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 182.98 مليون ريال.

وكشفت نتائج اللجين بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، تحقيق صافي أرباح بلغ 152.53 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت 258.18 مليون ريال بالفترة نفسها من 2019.

وقالت الشركة في بيان لها إن سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقابل صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تحقيق الشركة الزميلة (ناتبت) صافي ربح خلال الفترة الحالية مقابل صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق. على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية نتيجة مصاريف غير متكررة.

ويعود ارتفاع صافي الربح لشركة ناتبت إلى استلام شركة ناتبت الجزء المتبقي من التسوية النهائية للتأمين بمبلغ 330 مليون ريال وتم تسجيلها ضمن أرباح أخرى خلال الفترة الحالية 2020. واستئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعد إكتمال أعمال إعادة بناء مصنع شركة ناتبت.