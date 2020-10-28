ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للخدمات الصناعية 319%، في الربع الثالث من 2020، إلى 28 مليون ريال، مقابل 6.7 مليون ريال، في الربع الثالث من 2019.

فيما تراجعت أرباح سيسكو 50%، مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 56.5 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت سيسكو أرباحا بلغت قيمتها 111.2 مليون ريال، مقابل 44.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 147.6%.

وأرجعت سيسكو ارتفاع أرباحها الفصلية إلى تحسن في نتائج قطاع الموانئ والذي كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة على الرغم من انخفاض النتائج الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه بسبب التحديات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

كما زادت مصاريف التشغيل في قطاع الموانئ خلال الربع الحالي بسبب التكاليف الإدارية المتعلقة بالموظفين والتكاليف التنظيمية الأخرى الخاصة بالاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الإسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.

ولفتت إلى الانخفاض المحدود في نتائج الشركات الزميلة بسبب التحديات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

كما زادت الرسوم المالية بمبلغ 42.1 مليون ريال نتيجة تسجيل التزام مالي خاص بالرسوم الثابتة والمتغيرة الإلزامية، فيما يتعلق بعقد امتياز قطاع الموانئ الجديد. والذي يقابله انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 2.4 مليون ريال.