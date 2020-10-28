أعلنت شركة مجموعة الحكير، اليوم الأربعاء، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه سيتم تخفيض رأس المال بنسبة 37.64% ليصل إلى 343 مليون ريال مقابل 550 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن سبب تخفيض رأس المال يعود إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020 بمبلغ 207 ملايين ريال سعودي.

وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال سيتم عبر إلغاء عدد 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، من خلال تخفيض 1 سهم لكل 2.6570 سهم.

وقرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع تعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، أيضا، أن يتم زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 ملايين ريال.

وأوضحت أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.