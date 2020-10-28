كشفت شركة أمانات القابضة، اليوم الأربعاء، عن إلغاء شركتها التابعة "أمانات للاستثمارات" اتفاقية بيع وشراء الأسهم التي أبرمتها مع "ستادي ورلد هولدينج ليمتد" بخصوص استحواذ الأخيرة على جامعة "ميديلسكس دبي" المملوكة بالكامل لشركتها التابعة "إيه إتش أي ألفا ليمتد".

وأوضح محمد حمادة الرئيس التنفيذي لشركة "أمانات" في بيان لسوق دبي المالي، أن إلغاء الشركة لاتفاقية البيع راجع لطول مدة إتمام الصفقة رغم استيفائها لكافة التزاماتها.

وكانت الشركة أعلنت منتصف الشهر الجاري استثمارها 18.4 مليون درهم (5 ملايين دولار) في الشركة الأميركية كونشس كونتينت ميديا المعروفة باسم "BEGIN" العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم.

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة للبورصة، فقد قالت إنها أتمت بنجاح عملية الاستحواذ على 1.48 مليون سهم في شركة "BEGIN" من خلال شركتها التابعة "إيه إتش أي إنفستمنس ليمتد".

وأشارت الشركة إلى أنها بهذا الاستثمار أصبحت الشريك الاستراتيجي الرئيسي لـ "BEGIN" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتراجعت أرباح شركة أمانات القابضة بنسبة 98% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تزامناً مع ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وتسجيل بعض الشركات التابعة خسائر.

وبلغت أرباح الشركة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 0.6 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 35.1 مليون درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.