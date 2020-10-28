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تراجع أرباح "الاتصالات الكويتية" الفصلية إلى 11.7 مليون دينار

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شركة الاتصالات "إس تي سي"
شركات

تراجع أرباح "الاتصالات الكويتية" الفصلية إلى 11.7 مليون دينار

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العربية.نت

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تراجعت أرباح شركة الاتصالات الكویتیة "إس تي سي" بـ1% في الربع الثالث من العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 11.7 مليون دينار.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة بسبب الآثار المترتبة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة بـ5%في الربع الثالث لتبلغ 72 مليون دينار.

وأظهرت البيانات المالية للشركة أيضاً تراجع أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 13.2% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، بلغت أرباح الفترة 27.451 مليون دينار (90.1 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 31.638 مليون دينار (103.85 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

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