قال رئيس قسم الألعاب في سوني إن الشركة تشهد طلباً كبيراً على جهاز ألعابها الجديد بلاي ستيشن 5 من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، إذ يسعى المستخدمون لحجز جهاز الجيل القادم قبيل إطلاقه رسمياً في 12 نوفمبر.



وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي لوحدة سوني للترفيه التفاعلي، في مقابلة إن شركة التكنولوجيا اليابانية تلقت طلبيات شراء مسبقة على الجهاز في الاثنتي عشرة ساعة الأولى بالولايات المتحدة تضاهي ما تلقته في أول 12 أسبوعا للجهاز السابق عليه بلاي ستيشن 4.



وباعت الشركة أكثر من 100 مليون جهاز بلاي ستيشن 4، وهي تطمح لإقناع قاعدة مستخدميه بشراء الجهاز الأحدث من أجل ألعاب مثل "الرجل العنكبوت من مارفل: مايلز موراليس" ذات الرسوم والصوت المحسنين والتغذية الاسترجاعية من خلال ذراع التحكم الجديدة.





ويأتي إطلاق الجهاز في خضم جائحة كوفيد-19 التي عززت إيرادات شركات الألعاب لكنها عطلت أيضا شبكات التجزئة وسلاسل تطوير الألعاب وإنتاجها وبيعها في أنحاء العالم.



وقال رايان "ربما لا يعثر كل من يريد شراء بلاي ستيشن 5 في يوم الإطلاق على جهاز ليشتريه،" مضيفا أن الشركة "تبذل قصارى جهدها" لتوفير معروض كاف من أجل موسم التسوق في نهاية السنة.

ومن القدرات التي تتمتع بها منصة "بلاي ستيشن" الجديدة، عرض الألعاب بدقة "8K" بمعدل 120 إطارا في الثانية. وكذلك ذاكرة وصول عشوائية سعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD سعة 825 غيغابايت.

وأكدت شركة سوني في تدوينة جديدة أن العديد من تطبيقات البث الشهيرة، ومن ضمنها سبوتيفاي ونيتفليكس ويوتيوب و (Apple TV Plus) و (Amazon Prime Video) و (Disney Plus) و (Hulu) و(Peacock) و (Twitch)، ستكون متاحة عند إطلاق (PS5) في 12 نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت شركة سوني أن الأزرار الأربعة التي لم يتم تمييزها سابقًا والموجودة ضمن جهاز (PS5 Media Remote) ستكون بمثابة أزرار تشغيل خاصة لتطبيقات البث سبوتيفاي ويوتيوب ونيتفليكس و (Disney Plus).



وكونت سوني شبكة من شركات تطوير الألعاب الخاصة بها لإنتاج عناوين حصرية، مثل "شبح تسوشيما" من إنتاج استوديو سَكر بنش بروداكشنز، بهدف التصدي لمنافسين مثل مايكروسوفت بجهازها إكس.بوكس أو أي لاعبين جدد في السوق.



وقال رايان إن سوني ستواصل تطوير ذلك المسار بالجهود الذاتية، مضيفا أنه "متى أمكننا تعزيز قدراتنا الذاتية بعمليات دمج واستحواذ انتقائية فقد نفعل، وفقا لما نقلته "رويترز".



ويتساءل المحللون إن كان نمو قطاع الألعاب اعتماداً على طلب المستهلكين المضطرين إلى لزوم منازلهم سيستمر في المدى الطويل، ويقول رايان إنها مسؤولية سوني أن تدعم ذلك التوجه.



وتابع "نتطلع إلى المزيد بكل تأكيد ونرى أننا نستطيع أن نطور أداءنا بدرجة أكبر مما كنا نتصور".