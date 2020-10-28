  • مباشر
اللغة

استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا.. وتعيين "فطاني" بدلا منه

مجموعة صافولا مناسبة
شعار مجموعة صافولا
صافولا

استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا.. وتعيين "فطاني" بدلا منه

سيبدأ سريانها اعتباراً من 1 يناير المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة صافولا قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس أنيس أحمد مؤمنة من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة لظروف خاصة، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 1/1/2021م.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن مؤمنة سيستمر في أداء مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة حتى نهاية العام الجاري 2020م.

وقرر مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات الموافقة على تعيين وليد خالد فطاني رئيساً تنفيذياً لمجموعة صافولا، الذي سيباشر أعماله كرئيس تنفيذي لمجموعة صافولا اعتباراً من تاريخ 1/1/2021م.

يذكر أن وليد فطاني يتمتع بخبرة استثمارية ومالية ومصرفية امتدت لأكثر من 25 عاماً، من أبرزها تقلده لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال وقبلها كان مدير الخزينة ومستشاراً لشؤون الاستثمار والأسواق المالية لمجموعة شركات عبد اللطيف وكذلك تولى منصب المدير العام لدويتشه بنك – السعودية، ورئيساً لمجموعة الخزينة في البنك السعودي الفرنسي.

كان قد حصل فطاني على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة ولاية كاليفورنيا عام 1993م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين
مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش
وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة

قبل ان تذهب

تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية
تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية

اكتشف المزيد