أعلنت مجموعة صافولا قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس أنيس أحمد مؤمنة من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة لظروف خاصة، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 1/1/2021م.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن مؤمنة سيستمر في أداء مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة حتى نهاية العام الجاري 2020م.

وقرر مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات الموافقة على تعيين وليد خالد فطاني رئيساً تنفيذياً لمجموعة صافولا، الذي سيباشر أعماله كرئيس تنفيذي لمجموعة صافولا اعتباراً من تاريخ 1/1/2021م.

يذكر أن وليد فطاني يتمتع بخبرة استثمارية ومالية ومصرفية امتدت لأكثر من 25 عاماً، من أبرزها تقلده لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال وقبلها كان مدير الخزينة ومستشاراً لشؤون الاستثمار والأسواق المالية لمجموعة شركات عبد اللطيف وكذلك تولى منصب المدير العام لدويتشه بنك – السعودية، ورئيساً لمجموعة الخزينة في البنك السعودي الفرنسي.

كان قد حصل فطاني على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة ولاية كاليفورنيا عام 1993م.