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نمو أرباح مجموعة صافولا 28% في الربع الثالث لـ284 مليون ريال

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صافولا

نمو أرباح مجموعة صافولا 28% في الربع الثالث لـ284 مليون ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 حققت أرباحا 866.1 مليون ريال بنمو 156%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة صافولا 27.9%، في الربع الثالث من 2020، إلى 283.7 مليون ريال، مقابل 221.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

إلا أن الأرباح تراجعت 30.7%، مقابل ما حققته الشركة في الربع السابق والتي كانت 409.6 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت مجموعة صافولا أرباحا بلغت قيمتها 866.1 مليون ريال، مقابل 338.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 156%.

ارتفع صافي الربح للربع الحالي إلى 283.7 مليون ريال مقارنة بـ 221.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتعود أسباب تحقيق نمو الأرباح بشكل رئيس إلى ارتفاع حصة المجموعة في الأرباح من شركة زميلة، انخفاض صافي التكاليف التمويلية الذي يرجع بشكل رئيس إلى الانخفاض في الرسوم المالية على القروض.

كما انخفضت المصاريف التشغيلية، وكذلك انخفضت مصروفات الزكاة والضرائب.

وقد جاءت الزيادة في صافي الربح المحقق على الرغم من انخفاض المبيعات.

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