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إنهاء نزاع قانوني.. LVMH تستحوذ على "تيفاني" بـ15.8 مليار

شركة تيفاني مناسبة
تيفاني وLVMH تتفقان على خفض سعر الصفقة
استحواذ

إنهاء نزاع قانوني.. LVMH تستحوذ على "تيفاني" بـ15.8 مليار

اتفقتا على خفض سعر الصفقة

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العربية.نت

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اتفقت كل من Tiffany & Co و LVMH على خفض سعر صفقة استحواذ الأخيرة على شركة المجوهرات الفاخرة، لتنهيا بذلك نزاعا قانونيا بينهما.

وقد تم تحديد سعر الاستحواذ الجديد عند 131.5 دولار للسهم بدلا من 135 دولارا في الصفقة الأصلية، لتصبح قيمة الصفقة الجديدة 15.8 مليار دولار.

السعر الجديد يعني خصما بـ425 مليون دولار لشركة LVMH التي يقودها الملياردير رجل الأعمال Bernard Arnault.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة وإغلاقها في أوائل عام 2021 .

يشار إلى أنه بموجب الصفقة المعدلة، ستدفع تيفاني توزيعاتها ربع سنوية للمساهمين بواقع 58 سنتا للسهم في 19 نوفمبر.

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