قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الخميس، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت52.5 % على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، مدعومة بنقل ملكية أصول يتعلق بشركة خطوط الأنابيب الوطنية الجديدة بايب تشاينا.



وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول، تراجعت أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة 16% على أساس سنوي إلى 2.28 تريليون يوان (340.15 مليار دولار).

ربح فصلي قياسي لسينوبك الصينية

إلى ذلك، حققت سينوبك، أكبر شركة تكرير آسيوية، ربحا فصليا قياسيا بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، بفضل قفزة في هوامش التكرير وأرباح من نقل ملكية أصول لخطوط الأنابيب، حسبما ذكرت الشركة.



وارتفع صافي ربح الربع الثالث من السنة لما يقرب من أربعة أمثاله إلى 46.39 مليار يوان (6.92 مليار دولار)، بعد تكبد خسائر في النصف الأول من العام الحالي.





ذاك أعلى ربع ربع سنوي للشركة، وفقا لبيانات رفينيتيف التي ترجع حتى العام 2003.



وزاد استهلاك مصافي سينوبك من الخام نحو 2% على أساس سنوي إلى 63.5 مليون طن (5.04 مليون برميل يوميا) بعد بدء تشغيل مصفاة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في مدينة تشانجيانغ بجنوب الصين.



وقفزت هوامش التكرير 68% عنها قبل سنة إلى 9.80 دولار للبرميل، في حين بلغت مبيعات الوقود المحلية 45.44 مليون طن، مرتفعة 0.4% عن الربع السابق.



وقالت سينوبك إن إيرادات نقل ملكية أصول خطوط أنابيب النفط والغاز الضخمة إلى عملاق البنية التحتية للطاقة الجديد الذي أسسته الشركة، شركة بايب تشاينا، ساهمت بمبلغ 30.8 مليار يوان في أرباح الربع الثالث.



وخفضت الشركة أيضا خسائر واردات الغاز الطبيعي المسال 4 مليارات يوان مع تعزيزها مشتريات فورية بأسعار أقل في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول، وفقا لما قاله مسؤول تنفيذي في سينوبك خلال مؤتمر بالهاتف اليوم الخميس.



وأوضح أن واردات الغاز المسال زادت إلى 12.53 مليون طن، لكنه لم يذكر رقما للمقارنة.



وفي الأشهر الستة الأولى من 2020، تراجع صافي الربح 45.7% على أساس سنوي إلى 23.51 مليار يوان بمعايير المحاسبة الصينية. ونزلت الإيرادات 30.4% إلى 1.55 تريليون يوان.



وعلى صعيد إنتاج النفط والغاز، قلصت الشركة تكاليفها التشغيلية إلى متوسط قياسي منخفض يبلغ 15.10 دولار للبرميل، بانخفاض 8.4% على أساس سنوي.