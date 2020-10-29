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"إكسون موبيل" تثبت توزيعات الأرباح للمرة الأولى منذ 1982

Exxon Mobil's Billings Refinery in Billings, Mont. (AP)
شركة إكسون موبيل النفطية
إكسون موبيل

"إكسون موبيل" تثبت توزيعات الأرباح للمرة الأولى منذ 1982

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العربية.نت

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ثبتت شركة إكسون موبيل توزيعات الأرباح عند 87 سنتا للسهم في الربع الأخير من العام، وهي المرة الأولى منذ 28 عاماً لم ترفع فيها الشركة توزيعاتها للأرباح.

وتكبدت الشركة خسائر لفصلين متتاليين للمرة الأولى على الإطلاق خلال العام الحالي، كما تتوقع Refinitiv أن تسجل خسائر قدرها ملياري دولار خلال العام الحالي. وسط استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب في ظل جائحة كورونا.

وكانت شركة النفط الأميركية قد أعلنت في أكتوبر الجاري أنها تعتزم شطب ما يصل إلى 1600 وظيفة في فروع تابعة لها في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الشركة الأميركية القول إن العدد المحدد للوظائف الذي سيتم شطبه في كل دولة سيتوقف على الأداء التجاري للفرع في هذه الدولة وأوضاع السوق فيها.

وأضافت الشركة أن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على الطلب على منتجاتها أدت إلى زيادة حتمية التحرك لتحسين فاعلية العمالة في الشركة.

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