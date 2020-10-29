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أحواض السفن الإسرائيلية وموانئ دبي يتعاونان لخصخصة ميناء حيفا

The MSC cargo ship in the port of Haifa, Israel. (Twitter)
ميناء حيفا في إسرائيل
الإمارات وإسرائيل

أحواض السفن الإسرائيلية وموانئ دبي يتعاونان لخصخصة ميناء حيفا

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القدس – رويترز

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قالت شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها قدمت عرضا مشتركا مع موانئ دبي العالمية في عملية خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.

وقعت الشركتان اتفاقا للتعاون الحصري في عملية خصخصة الميناء، أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

شراكة بين لئومي الإسرائيلي و بنوك وتمويل الإمارات وإسرائيل شراكة بين لئومي الإسرائيلي و"موانئ دبي" لتعزيز التجارة

وفي سياق متصل، كان بنك لئومي الإسرائيلي وموانئ دبي العالمية، قد أعلنا سابقا عن اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط.

وقال لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، في بيان آنذاك إن ذلك يتضمن تمويلا محتملا لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.

من جانبها، أفادت موانئ دبي العالمية، أن مذكرة التفاهم تتضمن تبسيط متطلبات رأس المال العامل من أجل تحسين تدفق الشحنات والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أي أوجه قصور في سلاسل الإمداد.

وفي وقت سابق، أعلنت موانئ دبي العالمية، المملوكة للحكومة، أنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل.

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