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"سليمان الحبيب" توقع اتفاقية تمويلية مع "ساب" بـ2.2 مليار ريال

مجموعة سليمان الحبيب
مجموعة سليمان الحبيب
بنك ساب

"سليمان الحبيب" توقع اتفاقية تمويلية مع "ساب" بـ2.2 مليار ريال

لتمويل "مستشفى شمال الرياض"

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العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية توقيع شركة شمال الرياض للرعاية الطبية على اتفاقية تسهيلات بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك ساب بقيمة 2.17 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إن مدة التمويل تبلغ 13 سنة، تتضمن 5 سنوات فترة سماح، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة، تتضمن سندا لأمر من الشركة وضمان شركات من المجموعة ورهن أرض المشروع لصالح البنك.

وبينت أن الهدف من التمويل، تمويل تكلفة إنشاء مشروع مستشفى شمال الرياض (حي الصحافة).

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وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، قد أعلنت عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح قدره 50.9%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول إنها حققت أرباحا قدرها 298.79 مليون ريال بالربع الثالث، مقابل 198 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك بعد نمو إيراداتها بنسبة 32.4% لتصل إلى 1.6 مليار ريال، وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول.

ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة في كل من أعداد المرضى وكذلك الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، وذلك نظراً لمحدودية السفر للأفراد خلال عطلة هذا الصيف والتي تتزامن عادة مع الربع الثالث من كل عام، بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات، وأيضاً الارتفاع في إيرادات في قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020م.

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