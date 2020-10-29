كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك عدم تحميله أسباب رفض منح قرض أو فتح حساب لأي عميل لمبررات تتعلق بالبنك نفسه.

وأفاد "المركزي" أنه تلقى "شكاوى من بعض العملاء بشأن امتناع البنوك عن فتح حسابات أو تنفيذ بعض المعاملات بذريعة وجود تعليمات صادرة من (المركزي) في هذا الخصوص على خلاف حقيقة الأمر"، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وشدد على أنه "يتعين على البنوك إذا توافرت لديها أسباب وجيهة للامتناع عن التعامل مع أي من العملاء أو عدم تنفيذ عملية ما، أن تتوخى الدقة في تقديم المبررات للعملاء، مع ضرورة إيضاح الأسباب الحقيقية لذلك، دون إلقاء التبعة على البنك المركزي، ما لم يكن قرار الامتناع عن التعامل مستنداً فعلاً إلى تعليمات صادرة من (المركزي) تمنع إجراء مثل تلك التعاملات".

وفي سياق منفصل، قدم وكيل وزارة المالية الكويتي صالح الصرعاوي، و5 من وكلاء الوزارة المساعدين، استقالة جماعية إثر صدور قرار بتدوير وكلاء مساعدين في الوزارة. وقبل وزير المالية الكويتي براك الشيتان استقالتهم.

وشملت الاستقالة إضافة إلى الوكيل الصرعاوي الوكلاء المساعدين: عبد الغفار العوضي، ابراهيم العنزي، عبدالمحسن الطيار، عادل المناعي، وغازي العياش، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وكان وزير المالية براك الشيتان أصدر قراراً بتدوير وكلاء مساعدين في الوزارة، إذ قرر تسمية عبد الغفار العوضي وكيلا مساعداً للشؤون المالية والضريبية في الوزارة، وعبدالمحسن الطيار وكيلاً مساعداً لشؤون المحاسبة العامة، وابراهيم العنزي وكيلاً مساعداً لشؤون التخزين ونظم الشراء، وأسيل المنيفي وكيلاً مساعداً لشؤون الميزانية العامة.