  • مباشر
اللغة

"التأمين العربية" تعين الإنماء للاستثمار مستشارا ماليا لزيادة رأس المال

نتائج شركات التأمين للربع الثاني 2020
شركة تأمين (صورة أرشيفية(
سوق السعودية

"التأمين العربية" تعين الإنماء للاستثمار مستشارا ماليا لزيادة رأس المال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، اليوم الخميس عن تعيين شركة الإنماء للاستثمار، مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وكان مجلس إدارة "التأمين العربية" قد أوصى في وقت سابق بزيادة رأسمال الشركة إلى 530 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 265 مليون ريال، بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

جنرال إلكتريك تحقق أرباحا فصلية شركات اقتصاد أميركا جنرال إلكتريك تحقق أرباحا فصلية "مفاجئة" مع تعافي أنشطتها

وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أنها سوف تقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال، إلى هيئة السوق المالية وعن أية تطورات مستقبلية، في حينها.

وكانت التأمين العربية، قد تسلمت في إبريل الماضي خطاباً من مؤسسة النقد "ساما" بعدم الممانعة على زيادة رأسمال الشركة، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

صوروا اجتماعا مع إسرائيليين.. حزب الله يعتدي على صحافيين صوروا اجتماعا مع إسرائيليين.. حزب الله يعتدي على صحافيين
ملاسنة حادة.. سيناتور أميركي لرئيس تويتر ملاسنة حادة.. سيناتور أميركي لرئيس تويتر "أنت تكذب؟!"

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية
هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا  هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا 
أوكسفورد تجيب.. لماذا توفي المتطوع البرازيلي بتجارب لقاح كورونا؟ أوكسفورد تجيب.. لماذا توفي المتطوع البرازيلي بتجارب لقاح كورونا؟

قبل ان تذهب

دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات
دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات

اكتشف المزيد