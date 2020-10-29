أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، اليوم الخميس عن تعيين شركة الإنماء للاستثمار، مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وكان مجلس إدارة "التأمين العربية" قد أوصى في وقت سابق بزيادة رأسمال الشركة إلى 530 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 265 مليون ريال، بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أنها سوف تقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال، إلى هيئة السوق المالية وعن أية تطورات مستقبلية، في حينها.

وكانت التأمين العربية، قد تسلمت في إبريل الماضي خطاباً من مؤسسة النقد "ساما" بعدم الممانعة على زيادة رأسمال الشركة، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.