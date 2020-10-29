تراجعت أرباح "بوبا" العربية للتأمين قبل الزكاة، بنسبة 35% إلى 170 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ260.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

خلال 9 أشهر، ارتفعت أرباح "بوبا" قبل الزكاة بنسبة 29% إلى 739 مليون ريال، مقارنة بـ571 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضربية الدخل للربع الحالي بمبلغ 90,336 ألف ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:

- انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 58,501 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 13.1%. كان هذا مدفوعا بزيادة في تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة التي تم تحميلها على قائمة الدخل والمرتبطة بعجز الأقساط الناتج عن الارتفاع المتوقع في المطالبات المؤجلة إلى ما بعد الانتهاء من فترة الحظر المرتبطة بوباء كورونا.

- ارتفاع مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 24,526 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 140.7%.

- ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 16,365 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 7.9%.

- انخفاض الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى المكتسبة بمبلغ 1,194 ألف ريال سعودي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 1.9%.