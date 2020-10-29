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"نماء للكيماويات" تتكبد خسائر بـ21 مليون ريال خلال 9 أشهر

كبدت شركة "نماء" خسائر بـ9.9 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بخسائر 6.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي
شركة نماء للكيماويات
سوق السعودية

"نماء للكيماويات" تتكبد خسائر بـ21 مليون ريال خلال 9 أشهر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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عمقت شركة نماء للكيماويات، خسائرها إلى 20.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بخسائر 9.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تكبدت شركة "نماء" خسائر بـ9.9 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بخسائر 6.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض إيرادات الاستثمار.

بالرغم من انخفاض مصاريف التمويل نتيجة لانخفاض رصيد القروض القائمة، وارتفاع الإيرادات الأخرى الناتج عن انخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

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