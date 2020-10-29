تراجعت أرباح التشغيل لمجموعة أو.إم.في للنفط والغاز بمقدار الثلثين في الربع الثالث من السنة وسط تحديات يواجهها القطاع بفعل انخفاض أسعار الخام والأزمة الاقتصادية العالمية في أعقاب الجائحة.



وقالت المجموعة إن أرباحها التشغيلية قبل الفائدة والضرائب بلغت 317 مليون يورو (375 مليون دولار)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 245 مليون يورو.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 5% يوم أمس الأربعاء، ليهبط برنت إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر في ظل تجدد الإغلاقات بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما غذى التوقعات لانخفاضات جديدة في الطلب على الوقود.



وتأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وسط زيادة قوية في الإنتاج، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار بما يعادل 5.1% لتتحدد التسوية عند 39.12 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.18 دولار أو 5.5% ليسجل 37.39 دولار.



هذا أدنى إغلاق لبرنت منذ 12 يونيو ولغرب تكساس منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وهي أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية لكلا خامي القياس منذ الثامن من سبتمبر.



وتتوازي تراجعات سعر الخام مع انخفاضات في سائر أسواق الأصول عالية المخاطر، إذ هبطت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية، لينزل ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.9%.