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900 مليون دولار مبيعات هذا الدواء لعلاج كورونا

FILE PHOTO: Gilead Sciences Inc pharmaceutical company is seen after they announced a Phase 3 Trial of the investigational antiviral drug Remdesivir in patients with severe coronavirus disease (COVID-19), during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Oceanside, California, U.S., April 29, 2020. REUTERS/Mike Blake/File Photo
مقر جلعاد ساينسز في كاليفورنيا
لقاح كورونا

900 مليون دولار مبيعات هذا الدواء لعلاج كورونا

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العربية.نت

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أعلنت شركة "جلعاد ساينسز" للأدوية يوم أمس الأربعاء أن عقارها "ريمديسيفير" المستخدم في معالجة المصابين بكوفيد-19، عزز مبيعاتها في الفصل الثالث بنحو 900 مليون دولار.

وجاء في إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية أن العقار الذي يباع تحت العلامة "فيكلوري"، والذي تم تطويره أساسا لمعالجة المصابين بوباء إيبولا، قلّص فترة تعافي مصابي كوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعلنت "جلعاد ساينسز" أن مداخيلها ارتفعت في الفصل الثالث بنسبة 17% إلى 6.6 مليارات دولار، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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وكانت الولايات المتحدة سمحت في الأول من مايو بالاستخدام الطارئ لعقار "ريمديسيفير"، قبل أن يتبعها الاتحاد الأوروبي ومجموعة أخرى من الدول.

لكن دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية خلصت الى أن تأثير هذا العقار "لا يذكر" في منع الوفاة جراء المرض.

إلا أن هذا الأمر لم يمنع الوكالة الأميركية للأدوية من أن تصدر، في 23 أكتوبر، ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات.

وأوضحت "جلعاد" حينها أن "ريمديسيفير" هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص، لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. ويمكن مع نهاية حال الطوارئ الصحية إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

و"ريمديسيفير" من بين أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبية خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كوفيد-19 في المستشفيات.

ويمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كلغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة. وأعطي أيضاً ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال الذين سنّهم أدنى من 12 عاماً ويتجاوز وزنهم 3.5 كلغ.

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