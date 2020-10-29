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"الاتصالات السعودية" تحصل على أعلى تصنيف ائتماني من "سمة"

الاتصالات السعودية
مقر الاتصالات السعودية في الرياض
الاتصالات السعودية

"الاتصالات السعودية" تحصل على أعلى تصنيف ائتماني من "سمة"

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العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (أس تي سي) حصولها على أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف -تصنيف- (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية) اليوم الخميس والمتمثل بــ "AAA"على المدى الطويل و "T1" على المدى القصير.

قالت شركة الاتصالات السعودية في وقت سابق إنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2020، بنسبة 10%، من القيمة الاسمية للسهم.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتوزيعات الفصلية تبلغ 2 مليار ريال.

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وذكرت الشركة أن هذا يأتي تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018م.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 0.7%، إلى 2.76 مليار ريال، مقابل 2.74 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح 1.54%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 2.72 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت إس تي سي أرباحا بلغت 8.4 مليار ريال، مقابل 8.3 مليار ريال، بنمو طفيف 0.69%.

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