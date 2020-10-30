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إيرادات أبل تفوق التوقعات.. 64.7 مليار دولار بالربع الرابع

متجر آبل في لوس أنجلوس - أرشيفية
متجر أبل في لوس أنجلوس ( صورة أرشيفية)
أبل

إيرادات أبل تفوق التوقعات.. 64.7 مليار دولار بالربع الرابع

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كاليفورنيا - رويترز

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أعلن عملاق التكنولوجيا الأميركي أبل يوم أمس الخميس عن إيرادات وأرباح فاقت توقعات وول ستريت مع استمرار طفرة في مبيعاته من أجهزة الكمبيوتر ماك وملحقات مثل سماعات إير بود، وهو ما ساعد في تعويض هبوط في مبيعات هواتف آيفون.

وقالت الشركة التي مقرها كوبرتينو في كاليفورنيا إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع لسنتها المالية المنتهية في السادس والعشرين من سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و73 سنتا للسهم، مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 63.7 مليار دولار و70 سنتا للسهم.

وتراجعت مبيعات هواتف آيفون 20.7% إلى 26.4 مليار دولار، وهو هبوط أكثر حدة من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 16.2%.

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وقالت أبل إن إيراداتها من شريحة الملحقات قفزت 20.8% إلى 7.9 مليار دولار في حين كانت تقديرات المحللين تشر إلى زيادة قدرها 13.5% إلى 7.4 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات ماك وآيباد إلى 9.0 مليارات دولار و6.8 مليار دولار مقارنة مع تقديرات بلغت 7.92 مليار دولار و6.12 مليار دولار.

وكشفت شركة أبل في وقت سابق عن سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام بعد تأخير إطلاقها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي ستعمل بتقنية الجيل الخامس.

وكشفت الشركة أنها أجرت اختبارات 5G مع 100 شركة في 30 منطقة حول العالم.

وبحسب أبل فإن آيفون 12 يحمل شاشة 6.1 إنش من نوع أوليد Super Retina XDR، وهي أنحف بنسبة 11% من السابق، وبحواف أصغر بنسبة 15% وإضاءة أفضل بنسبة 16%.

ويحمل آيفون 12 المعالج A14 ، وهو أفضل بنسبة 40% من السابق A13، حيث يعتبر أول معالج تم تصنيعه بتكنولوجيا 5 نانومتر.

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