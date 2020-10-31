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أرباح "غير متوقعة" لشيفرون.. لهذه الأسباب

شركة شيفرون مناسبة
شركة شيفرون
النفط

أرباح "غير متوقعة" لشيفرون.. لهذه الأسباب

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هيوستن – رويترز

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أعلنت شيفرون تحقيق أرباح لم تكن متوقعة في الربع الثالث من العام، بعد أن تعافت أسعار النفط من مستوياتها بالغة التدني التي سجلتها خلال الربيع وتخفيضات على الإنفاق.

وقلصت شيفرون وشركات القطاع عموما ميزانيات الإنفاق هذا العام بفعل تهاوي الطلب وأسعار النفط التي مازالت منخفضة 40% عن مستوياتها في مستهل السنة.

وأعلنت رويال داتش شل وبي.بي أيضا نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات بعد تخفيضات عميقة على التكلفة هذا العام.

وحقق ثاني أكبر منتج أميركي للنفط أرباحا بلغت 201 مليون دولار بما يعادل 11 سنتا للسهم، دون حساب البنود الاستثنائية. كانت أرباح الشركة قبل عام 2.9 مليار دولار أو 1.55 دولار للسهم.

وتوقع المحللون خسارة قدرها 27 سنتا للسهم، وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس.

وفي هذا السياق، قال المدير المالي لشيفرون بيير بريبر إن من السابق لأوانه القول إن كان الطلب على النفط قد تجاوز أشد تداعيات الجائحة.

وأضاف أن توقعات استهلاك الطاقة "تعتمد على توقيت سيطرة العالم، هذا البلد والبلدان الأخرى، على الجائحة واستئناف تلك الأنشطة المتوقفة. لا نعرف متى سيحدث هذا".

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