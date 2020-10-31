منع قاض أميركي في ولاية بنسلفانيا، يوم أمس الجمعة، أمرا من وزارة التجارة الأميركية كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

وكان من شأن هذا الأمر أن يمنع بشكل كلي تطبيق تيك توك الصيني للفيديوهات القصيرة من العمل في الولايات المتحدة.

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ويندي بيتلستون (Wendy Beetlestone) بحظر أمر وزارة التجارة بمنع استضافة بيانات تيك توك داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شبكة توزيع المحتوى والتعاملات التقنية الأخرى.

وقالت بيتلستون في حكمها: "إن الأمر سيكون له تأثير إغلاق، داخل الولايات المتحدة، منصة للنشاط التعبيري يستخدمها نحو 700 مليون فرد على مستوى العالم".

وأضافت: "يوجد أكثر من 100 مليون من مستخدمي تيك توك هؤلاء داخل الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 50 مليون مستخدم من هؤلاء المستخدمين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق يوميا".

وأقرت وزارة التجارة بأن القيود ستقلل بشكل كبير من وظائف التطبيق وقابليته للاستخدام في الولايات المتحدة وقد تجعل التطبيق أقل فعالية.

بدورها، قالت منصة تيك توك، في بيان، إنها تأثرت بشدة بتدفق الدعم من مستخدميها الذين عملوا على حماية حقوقهم في التعبير.

وكانت المحادثات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة أولية لشركة وول مارت وأوراكل للاستحواذ على حصص في شركة جديدة، (TikTok Global)، تشرف على عمليات تيك توك الأميركية.