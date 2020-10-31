  • مباشر
اللغة

حظر قضائي لقرار أميركا بتوقيف "تيك توك".. انتصار للصين؟

The messenger app WeChat and short-video app TikTok are seen near China and U.S. flags in this illustration picture taken August 7, 2020. (Reuters)
حظر قضائي لقرار أميركا بتوقيف "تيك توك"
تيك توك

حظر قضائي لقرار أميركا بتوقيف "تيك توك".. انتصار للصين؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

منع قاض أميركي في ولاية بنسلفانيا، يوم أمس الجمعة، أمرا من وزارة التجارة الأميركية كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

وكان من شأن هذا الأمر أن يمنع بشكل كلي تطبيق تيك توك الصيني للفيديوهات القصيرة من العمل في الولايات المتحدة.

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ويندي بيتلستون (Wendy Beetlestone) بحظر أمر وزارة التجارة بمنع استضافة بيانات تيك توك داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شبكة توزيع المحتوى والتعاملات التقنية الأخرى.

الصين: حظر أميركا لـ اقتصاد تيك توك الصين: حظر أميركا لـ "تيك توك" ينتهك قواعد منظمة التجارة

وقالت بيتلستون في حكمها: "إن الأمر سيكون له تأثير إغلاق، داخل الولايات المتحدة، منصة للنشاط التعبيري يستخدمها نحو 700 مليون فرد على مستوى العالم".

وأضافت: "يوجد أكثر من 100 مليون من مستخدمي تيك توك هؤلاء داخل الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 50 مليون مستخدم من هؤلاء المستخدمين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق يوميا".

وأقرت وزارة التجارة بأن القيود ستقلل بشكل كبير من وظائف التطبيق وقابليته للاستخدام في الولايات المتحدة وقد تجعل التطبيق أقل فعالية.

تيك توك
تيك توك

بدورها، قالت منصة تيك توك، في بيان، إنها تأثرت بشدة بتدفق الدعم من مستخدميها الذين عملوا على حماية حقوقهم في التعبير.

وكانت المحادثات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة أولية لشركة وول مارت وأوراكل للاستحواذ على حصص في شركة جديدة، (TikTok Global)، تشرف على عمليات تيك توك الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا"كيف أفلت؟"
بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
 بعد صورته مبتسما.. مهاجم نيس على الأرض مضرجا بدمائه  بعد صورته مبتسما.. مهاجم نيس على الأرض مضرجا بدمائه
قطر محرجة.. إحالة مسؤولين عن فضيحة المطار إلى التحقيق قطر محرجة.. إحالة مسؤولين عن فضيحة المطار إلى التحقيق
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي

قبل ان تذهب

هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟
هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟

اكتشف المزيد