أعلنت شركة ريلاينس أن جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمار العام السعودي، سيستثمران 37.8 مليار روبية (507.2 مليون دولار) في شراء وحدات من صندوق البنية التحتية للألياف الرقمية " Digital Fiber Infrastructure Trust".

وسلطت الشركة الضوء على " الشركاء الأقوياء" فيما أسمته "قاعدة الأصول الهامة"، بحسب ما ورد في "بلومبيرغ".

ويؤكد ضخ الأموال الأخير على ثقة المستثمرين البارزين في خطط الملياردير موكيش أمباني لتحويل مجموعته إلى شركة عملاقة في مجال التجزئة والتكنولوجيا والابتعاد عن أعمال تكرير النفط الأساسية. وقد حصل بالفعل على استثمار بقيمة 25 مليار دولار من داعمين مثل Facebook Inc و Google.

ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32% من أعمال شركة "جيو بلاتفورمز"، منصة الخدمات الرقمية، حيث يُعزز هذا الاستثمار تواجد الصندوق في السوق الهندية وقطاع التقنية بشكل خاص.



وتأتي الصفقة تماشياً مع استراتيجية الصندوق للاستثمار في القطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل.