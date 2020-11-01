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مجلس إدارة "أرابتك" يناقش تطورات خطة التصفية

أرابتك مناسبة
أرابتك
أرابتك

مجلس إدارة "أرابتك" يناقش تطورات خطة التصفية

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دبي - العربية.نت

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عقد مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة اجتماعاً، يوم الخميس الماضي، ناقش فيه متابعة سير عمل خطة التصفية.

وقالت أرابتك، في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأحد، إن المجلس ناقش الاستراتيجية المتبعة للمضي قدماً.

وأقر مساهمو أرابتك خلال اجتماع الجمعية العمومية مطلع أكتوبر الماضي، تصفية الشركة وعدم استمراريتها نظرا لصعوبة أوضاعها المالية، وبحسب الشركة فإن القرار جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".

ويمنح قرار التصفية مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهران للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.

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