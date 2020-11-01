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شركة تشتري "دانكن دوناتس" و"باسكن روبنز" بـ9 مليارات دولار

dunkin donuts
أحد مقاهي دانكن دوناتس
استحواذ

شركة تشتري "دانكن دوناتس" و"باسكن روبنز" بـ9 مليارات دولار

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واشنطن - فرانس برس

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أعلنت شركة "إنسباير براندز" للمطاعم أنها ستشتري "دانكن براندز" المالكة لسلسلتي "دانكن دوناتس" و"باسكن روبنز"، في مقابل 8.8 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان، إن قيمة الصفقة تصل إلى 11.3 مليار دولار مع احتساب الديون المترتبة على "دانكن براندز".

وتملك "إنسباير براندز" سلاسل مطاعم "أربيز" و"بافالو وايلد وينغز" و"سونيك درايف إن" و"جيمي جونز".

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وتُعرف مقاهي دانكن دوناتس التي أنشئت سنة 1950 في ولاية ماساتشوستس شمال شرقي الولايات المتحدة، بمجموعتها المتنوعة من كعك "الدوناتس"، إضافة إلى تقديمها أنواعا مختلفة من القهوة وسندويشات الفطور.

أما "باسكن روبنز" فقد بدأت العمل سنة 1945 في كاليفورنيا، وهي تشتهر بتقديمها 31 نكهة من مثلجات الأيس كريم. وتدير العلامتان التجاريتان أكثر من 20 ألف نقطة توزيع في أكثر من 60 دولة.

وقد عانت الشركتان تبعات جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من إغلاق موقت أو دائم للمتاجر، إذ انخفض حجم مبيعات المجموعة الأم بنسبة 6% في المجموع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وكانت "دانكن براندز" التابعة سابقا لمجموعة "آلايد دوميك"، قد بيعت في سنة 2005 لمجموعة "برنو ريكار" الفرنسية المصنعة للمشروبات الكحولية التي أعادت بيعها في العام التالي في مقابل 2.4 مليار دولار إلى 3 صناديق استثمارية هي "باين كابيتال" و"كارلايل" و"توماس ه. لي".

ومع إضافة "دانكن دوناتس"، ستدير "إنسباير براندز" أكثر من 31 ألفا و600 مطعم يصل مجموع مبيعاتها إلى 26 مليار دولار ويعمل فيها 600 ألف موظف.

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