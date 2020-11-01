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مصادر: "ENBD" يستعد لتقديم عرض لشراء "بلوم مصر"

فيلر: بنك بلوم مصر
بنك بلوم مصر
استحواذ

مصادر: "ENBD" يستعد لتقديم عرض لشراء "بلوم مصر"

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العربية.نت

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صرحت مصادر مصرفية أن بنك "الإمارات دبى الوطني" في مباحثات مع إدارة بنك بلوم اللبناني لتقديم عرض رسمي لشراء وحدته في مصر، بعد أن انتهى من عملية الفحص النافي للجهالة.

ويتنافس على صفقة الاستحواذ على "بلوم مصر"، بنك المؤسسة المصرفية العربية البحريني ABC، الذي يجري حاليا أعمال الفحص النافي للجهالة للصفقة، التي من المتوقع أن تنتهي منتصف نوفمبر المقبل.

وتحتاج مجموعة بلوم اللبنانية نحو 240 مليون دولار، لزيادة رأسمالها لتتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية.

وهو ما دفعها للإعلان عن بيع وحداتها في مصر التي تمثل 46% من إجمالي أرباح المجموعة.

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