تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية أول طائرتين من نوع إيرباص A330neo، واللتين أطلق عليهما "البوم" و"السنبوك"، حيث وصلتا إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمتين من مصنع إيرباص في مدينة تولوز بفرنسا.

وكان في مقدمة مستقبليهما رئيس مجلس إدارة "الخطوط الكويتية" الكابتن علي الدخان، يرافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة، حيث كان على متنها الفريق الفني للشركة، والمسؤول عن تسلم الطائرتين.

وعلى هامش استقبال الطائرتين، بيّن الدخان أن الخطوط الكويتية يسرها اليوم تسلم أول طائرتين، وهما تعدان الدفعة الأولى ضمن 8 طائرات من نفس النوع تم التعاقد عليها مع شركة إيرباص، على أن يتم تسلمها تباعا على مدى 5 سنوات حسب خطة الاستلام المتفق عليها، من خلال العقد المبرم مع مصنع ايرباص في سبتمبر 2018، الامر الذي يشكل علامة فارقة ومهمة في مسيرة "الكويتية"، بحسب ما ورد في صحيفة "الجريدة".

وأضاف أن "الكويتية" ستستقبل تباعا 3 أنواع من الطائرات الحديثة من نوع إيرباص خلال السنوات القادمة، وهي A320neo وA330neo وA350neo، بما يعزز الاسطول بأحدث الطائرات ليصل إلى 35 طائرة.

وأردف: "إن إدخال طائرة A330neo في أسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنامي سيعزز مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، إن وصول طائرة A330neo يعد استمرارا لمرحلة هامة في تطوير الخدمات، إضافة إلى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الكويتية".