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"دبي الإسلامي" يعلن انتهاء عملية الدمج مع بنك نور

بنك دبي الإسلامي
بنك دبي الإسلامي
بنوك الإمارات

"دبي الإسلامي" يعلن انتهاء عملية الدمج مع بنك نور

عملياته المصرفية تستأنف عملها كالمعتاد اعتبارا من اليوم الأحد

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دبي - العربية.نت

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انتهى بنك دبي الإسلامي من المرحلة النهائية لعملية الدمج مع بنك نور، حيث تم تحديث أنظمة الخدمات المصرفية لديه لإتمام اللمسات النهائية على عملية الدمج.

وذكر في بريد إلكتروني للعملاء، أنه بإتمام اللمسات النهائية لعملية الدمج فإن عملياته المصرفية تستأنف عملها كالمعتاد، اعتبارا من مطلع نوفمبر اليوم الأحد.

وأكد بنك دبي الإسلامي، أنه بصفته الجهة المستحوذة فإنه ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة للعملاء، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وذكر البنك أن الأسهم الجديدة أدرجت وجرى قبول التداول عليها في سوق دبي.

وبدأ بنك دبي الإسلامي تنفيذ عملية الاستحواذ على بنك نور، خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد موافقة الجمعية العمومية على الاستحواذ في ديسمبر الماضي، مقابل عدد 5.49 سهم من أسهم نور بنك، عبر إصدار عدد 651.16 مليون سهم جديد من أسهم دبي الإسلامي إلى الشركاء الاستراتيجيين، وبالتالي زيادة رأسمال البنك المصدر من 6.59 مليار درهم إلى 7.24 مليار درهم من خلال إصدار 651.16 مليون سهم جديد بالبنك.

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