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أرباح "السعودي للاستثمار" تقفز 131% لـ714 مليون ريال

البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
بنوك السعودية

أرباح "السعودي للاستثمار" تقفز 131% لـ714 مليون ريال

خلال فترة الـ9 أشهر من عام 2020

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العربية.نت

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تراجعت أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 3.3% إلى 301 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ312 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، قفزت أرباح البنك السعودي للاستثمار بـ131% إلى 714.4 مليون ريال مقارنة بـ309 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

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وانخفاض صافي الربح بالربع الثالث نتج بشكل رئيسي من الانخفاض في إجمالي دخل العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، ودخل عمليات أخرى.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين.

بينما أرجع البنك ارتفاع صافي الربح بنسبة 131.5% خلال 9 أشهر إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف مباني، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، وتوزيعات أرباح، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.

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