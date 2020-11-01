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أرباح "بنك الرياض" الفصلية تتراجع 14% لـ1.2 مليار ريال

بنك الرياض
بنك الرياض
بنوك السعودية

أرباح "بنك الرياض" الفصلية تتراجع 14% لـ1.2 مليار ريال

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العربية.نت

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تراجعت أرباح بنك الرياض بنسبة 14% إلى 1.2 مليار ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ1.5 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وخلال 9 أشهر، تراجعت أرباح البنك بنسبة 14.6% إلى 3.8 مليار ريال، مقارنة بـ4.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل بنسبة 13.9% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 23.7% نتيجة للارتفاع في صافي مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي قابله انخفاض غير جوهري في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

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أما إجمالي دخل العمليات فشهد ارتفاعاً غير جوهري بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعملات.

وبلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م نحو 466 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 190 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي (بارتفاع قدره 145.3%) و570 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م (بانخفاض قدره 18.3%).

بينما بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م نحو 1,339 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 635 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي (بارتفاع قدره 110.9%).

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