تراجعت أرباح بنك "الجزيرة" بنسبة 29.3% إلى 182 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ257 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، تراجعت أرباح بنك "الجزيرة" بنسبة 28.8% إلى 529 مليون ريال، مقارنة بـ744 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع البنك تراجع الأرباح الفصلية إلى انخفض صافي الدخل بنسبة 29% بسبب الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 31%. ومع ذلك ارتفع دخل العمليات بنسبة 8%.

ويعود الارتفاع في مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء قابله انخفاض في المصاريف الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها.

أما الزيادة في دخل العمليات فتعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي الأرباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.