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"زين" الكويتية تخرج من السوق اللبنانية

زين الكويتية
شركة زين الكويتية
بورصة الكويت

"زين" الكويتية تخرج من السوق اللبنانية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، اليوم الأحد، أن شركة تاتش اللبنانية قررت عدم تمديد عقد إدارتها من قبل شركة زين.

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وقالت شركة زين، في إفصاح لبورصة الكويت، إن الجمعية العامة لشركة تاتش اتخذت القرار خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي.

وأضافت أنها بناء على القرار تكون قد خرجت كليا من عملية إدارة شركة تاتش وسلمت الشركة لإدارة ومجلس إدارة جديدين معينين من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية.

وأوضحت الشركة أنها ترغب بالتواجد في سوق الاتصالات اللبنانية وأن تتقدم مجددا في حال تم طرح مناقصة جديدة لإدارة شركتي الاتصالات المتنقلة العاملة في البلاد.

وتأسست شركة تاتش عام 2004 وكانت تدار على مدى السنوات الـ 16 الماضية من قبل شركة زين الكويتية وهي مملوكة من قبل الحكومة اللبنانية، وفق موقعها الرسمي.

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